Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

Общество

Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов
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Билайн запустил линейку улучшайзеров - новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены. Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер «план б.», предназначенный для продвинутой аудитории.

На первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно и к архивным тарифам. Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.

Улучшайзер «план б.» подключается сразу как единый пакет к подписке bee (би) и включает:

- обмен гигабайт на цифровое золото с последующей конвертацией в бонусные рубли для оплаты связи;

- дополнительные 1 000 ИИ-токенов для доступа к топовым нейросетям без ВПН для решения ежедневных задач по учебе, работе и досуга;

- доступ к библиотеке промтов, чтобы взаимодействие с нейросетями было эффективнее и не требовало дополнительных запросов;

- игровые механики и систему достижений с получением бонусов для оплаты связи;

- 1 ТБ в Облаке Билайн для хранения фото, видео и документов.

Новая линейка отражает стратегию Билайна по развитию более гибкой тарифной модели, в которой клиент может не менять базовый продукт целиком, а дополнять его готовыми наборами функций в зависимости от своих задач и цифровых привычек.

«Мы видим, что клиентам все чаще нужна не фиксированная тарифная конструкция, а возможность гибко усиливать свое предложение под собственные задачи. Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта. В случае с улучшайзером «план б.» мы фактически расширяем доступ к уникальному наполнению «плана б.» и делаем его доступным для более широкой аудитории», - отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

В дальнейшем Билайн планирует развивать линейку улучшайзеров, добавляя в нее новые пакетные возможности для разных пользовательских сценариев.

С 29.06.2026 улучшайзер «план б.» - 30 дней бесплатно только при первом подключении, далее стоимость - 250 ₽/мес. Для абонентов подписки bee (линейка от 19.03.2026 и линейка от 09.06.2026) доступно только в приложении билайн 12+. Включает: акцию «Обмен ГБ на золото», +1 000 токенов, библиотеку промтов, сервис достижения, +1 ТБ Облака Билайн.

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