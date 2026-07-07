Вадим Супиков помог пензенцам в решении проблемы со сносом домов

Общество

Вадим Супиков помог пензенцам в решении проблемы со сносом домов
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Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков помог обратившимся за поддержкой пензенцам оперативно решить проблему сноса аварийных объектов.

Жители частного сектора на улице Каракозова рассказали, что в стоящих по соседству расселенных домах № 2 и 10 поселились бродяги. Они разводят внутри костры, создавая угрозу пожара для строений, находящихся поблизости.

Благодаря взаимодействию Вадима Супикова с администрацией Пензы снос аварийных домов выполнен раньше запланированного срока. Источник пожарной опасности для местных жителей оперативно устранен.

Пензенцы поблагодарили парламентария за решение проблемы.

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