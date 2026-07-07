Опубликован график отключения света в Пензе 8 июля

В среду, 8 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Цыганском Поселке, Маньчжурии и Заре, а также отдельные дома на проспекте Победы и улице Вяземского.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Коробкова, 20, 20а, 22-27, 28/42, 31, 33, 33а;

- ул. Луговая, 2, 23-41, 43-47, 50, 52, 53, 55, к/н 729;

- 1-й Луговой пр-д, 2, 4; 2-й Луговой пр-д, 3-6, 9-12;

- 1-й пр-д МОПРа, 3, 4, 6-8; 2-й пр-д МОПРа, 7, 8; 3-й пр-д МОПРа, 2-4, 5/6;

- ул. Пархоменко, 3, 5, 7, 9, 9а, 13;

- ул. Перекоп, 1а, 3, 5, 5а, 6-15, 17, 18а, 19-22, 24-29, 31, 33;

- ул. Перовской, 12/11, 14, 16, 18-26 (четные), 27-33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 48а, 50-53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71;

- ул. Планетная, 1, 1а, 3-12, 14, 16, 18, 20;

- Планетный пр-д, 1-4, 6-13; 1-й Планетный пр-д, 1/5, 8, 10; 2-й Планетный пр-д, 2/3, 3, 5-12;

- ул. Рязанская, 1;

- ул. Санитарная, 3, 5-8, 12;

- Санитарный пр-д, 6, 9-11; 1-й Санитарный пр-д, 1а, 3-6, 8, 12-14, 18; 2-й Санитарный пр-д, 3-7, 11, 13, 14; 3-й Санитарный пр-д, 1, 2/13, 4-6; 4-й Санитарный пр-д, 3-6;

- ул. Стрельбищенская, 1, 3-5, 7;

- ул. Городецкого, 1;

- ул. Книгина, 6, 9, 10, 14, 15, 25;

- ул. Новоселов, уч. 597;

- ул. Райская, 2, 6, 12, 14, 17, 18а, 19, 22, 24, 35, 36;

- ул. Родионова, 5, 6, 13, 16, 23, з/у: 2, 11;

- ул. Счастливая, 12, 14, 16, 24, 24Б, 26, 28, 40, 42;

- ул. Усадебная, з/у 13;

- ул. Юбилейная, уч.: 66, 68, 70, 74, 76, 79, 80, 83, 89, 91, 93, 96, 100, 108, 121, 125, 126, 127, 129, 136, 145, 154, 161, 162, 163, 166, 172, 176, 178, 179, 184, 187, 192, 193, 196, 200, 202, 508, з/у: 155, 157, 110.

С 9:00 до 12:00 приостановят снабжение домов № 23, 27, 31 на проспекте Победы и № 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49 на улице Вяземского.

С 13:00 до 15:30 электричество не будут подавать по адресам:

- 2-й Счастливый Порядок, 6, 8;

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигеля, 4, 6, уч. 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч.: 14, 583, 561, 593;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч.: 3, 4, 6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263;

- СНТ Заря, уч.: 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.