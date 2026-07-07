27 июля во многих микрорайонах Пензы отключат холодную воду

27 июля в домах многих пензенцев отключат холодную воду. Это необходимо для ремонта участка сетей на Терновского-Ростовской.

Ресурса не будет в следующих микрорайонах:

- Кривозерье;

- Тепличный;

- район Бригадирского моста;

- Гидрострой;

- Терновка;

- ГПЗ;

- Сурская Ривьера;

- Сосновка;

- Маньчжурия;

- Маяк;

- Нахаловка;

- Шуист;

- Согласие;

- Биосинтез;

- Юго-Западный.

Кроме того, воду отключат в поселке Мичуринском Пензенского района.

«Подвоз технической воды осуществляется по заявкам по телефону диспетчерской службы ООО «Горводоканал» по номеру +7 (8412) 32-13-50», - уточнили ресурсники.