Пензенских пенсионеров приглашают на занятия нейрогимнастикой

Жителей Пензенской области старше 60 лет приглашают на занятия нейрогимнастикой. Первое состоится 11 сентября в 10:00 в центре общественного здоровья и медицинской профилактики (пр. Строителей, 2).

Упражнения стимулируют развитие новых нейронных связей, улучшают кровоснабжение головного мозга и гармонизируют работу полушарий. Все вместе, в свою очередь, позволяет свести к минимуму возрастные когнитивные нарушения.

«Нейрогимнастика - это не просто разминка для мозга, а важный механизм поддержания нейропластичности, который позволяет нам отсрочить возрастное угасание когнитивных функций и напрямую увеличивает период здорового и активного долголетия», - отметила врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова.

Цикл состоит из 9 занятий длительностью по 1-1,5 часа. Их будут проводить бесплатно раз в неделю, по пятницам, с 10:00. Участники получат индивидуальные рекомендации и смогут делать упражнения самостоятельно дома.

Необходима предварительная запись, уточнили в областном минздраве. Звонки принимают по телефону 45-27-49.