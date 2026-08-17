18 августа в Пензенской области будет до +30 градусов

Во вторник, 18 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +12...+17 градусов. В отдельных районах ожидается непродолжительный дождь, вероятна гроза.

Днем синоптики обещают +25...+30, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночь на среду будет +13...+18 градусов, без осадков.

В народном календаре 18 августа - Евстигней Житник. На Руси по этому дню судили о том, каким будет декабрь.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.