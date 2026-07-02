У пензенского автовокзала могут расширить торговую площадку

В Пензе могут расширить площадку для рыночной торговли у автовокзала. Тема обсуждалась на встрече ее владельца Рустама Агишева с главой города Олегом Денисовым 2 июля.

Расширение станет возможным, если пензенцам и гостям города предоставят возможность продавать здесь товары собственного производства - с обязательным выполнением всех санитарных требований.

«Муниципалитет поддерживает развитие рыночной инфраструктуры и создание дополнительных возможностей для предпринимателей», - отметил Олег Денисов.

Он подчеркнул, что при этом должно строго соблюдаться действующее законодательство.

Особое внимание в ходе встречи стороны уделили вопросам благоустройства территории, договорившись продолжить взаимодействие, уточнили в городской администрации.