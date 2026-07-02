Двоих пациентов экстренно доставили из Кузнецка в Пензу по воздуху

В четверг, 2 июля, авиационная бригада областной станции скорой помощи выполнила сразу 2 экстренных вылета, оба - в Кузнецкую центральную районную больницу.

«Два пациента с острой сердечной патологией в кратчайшие сроки доставлены по воздуху в Пензенскую клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко», - рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Эльвира Назарова.

По ее словам, оба пациента перенесли транспортировку успешно, показатели жизненно важных функций во время полета оставались стабильными.

В целом с начала 2026 года борт совершил уже 49 вылетов, эвакуировав 50 человек.

«Каждая единица в статистике - это не просто сухая цифра. Это спасенная жизнь, сохраненная семья и вовремя оказанная высокотехнологичная помощь, которая стала доступной благодаря современной системе здравоохранения», - подчеркнули в региональном минздраве.