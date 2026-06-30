В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный МФЦ

Общество

В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный МФЦ
Печать
Max

В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный многофункциональный центр. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин во вторник, 30 июня.

В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный МФЦ

По его словам, подвалы и бетонные блоки прежнего строения уже демонтировали, сейчас идут активные земляные работы. Проект предполагает объединение разных востребованных у населения форматов: кафе, услуги, семейный досуг, выставки и т. д.

«Для горожан это новые сервисы и комфорт. Для бизнеса - дополнительные помещения и рабочие места. Для города - обновленная территория в центре, стильная архитектура и деловая активность», - отметил Алексей Костин.

В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный МФЦ

Он попросил зареченцев отнестись с пониманием к неудобствам. В частности, пришлось заузить дорогу для пешеходов, чтобы крупная техника могла проехать на площадку. Но все это временные трудности - после окончания работ здесь станет просторно.

Бетонные работы, монтаж металлоконструкций и часть кровельных работ подрядчик планирует завершить в октябре. Потом он займется благоустройством и озеленением территории.

В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный МФЦ

«По планам собственника, уже в следующем году это историческое место в самом центре Заречного обретет новую жизнь», - заключил Алексей Костин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
заречный строительство проект
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!