В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный МФЦ

В Заречном на месте кинотеатра «Россия» строят современный многофункциональный центр. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин во вторник, 30 июня.

По его словам, подвалы и бетонные блоки прежнего строения уже демонтировали, сейчас идут активные земляные работы. Проект предполагает объединение разных востребованных у населения форматов: кафе, услуги, семейный досуг, выставки и т. д.

«Для горожан это новые сервисы и комфорт. Для бизнеса - дополнительные помещения и рабочие места. Для города - обновленная территория в центре, стильная архитектура и деловая активность», - отметил Алексей Костин.

Он попросил зареченцев отнестись с пониманием к неудобствам. В частности, пришлось заузить дорогу для пешеходов, чтобы крупная техника могла проехать на площадку. Но все это временные трудности - после окончания работ здесь станет просторно.

Бетонные работы, монтаж металлоконструкций и часть кровельных работ подрядчик планирует завершить в октябре. Потом он займется благоустройством и озеленением территории.

«По планам собственника, уже в следующем году это историческое место в самом центре Заречного обретет новую жизнь», - заключил Алексей Костин.