В Терновке ограничат движение автобусов по двум полосам

В Пензе на пересечении улиц Терновского и Ростовской с 6 июля частично перекроют движение транспорта в связи с прокладкой нового водопровода до улицы Измайлова.

Машинам запретят пользоваться двумя полосами в обоих направлениях.

В схему движения общественного транспорта на этом участке внесут изменения, предупредили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Речь о троллейбусных маршрутах № 7 и 105, а также автобусных № 30, 54, 66, 88т, 130 и 149.

Их движение также будет ограничено по двум полосам в обоих направлениях.

«Все работы по устройству камеры, врезке водопровода в действующие сети и восстановлению благоустройства будут завершены в течение месяца», - добавили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Терновке перекроют движение на пересечении улиц Ростовской и Ивановской.

22 июня там начались работы по реконструкции коллектора. Водителей попросили строить маршрут с учетом ограничений.