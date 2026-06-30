Опубликован график перечисления пенсий и пособий в июле

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в июле.

3-го числа получателям поступят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям начислят 3 июля, работающим - 8-го.

«Пенсии будут выплачены 3 (вместо 5-го числа, которое приходится на выходной день), 13 и 23 июля, согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - отметили в СФР.

Стоит помнить, что деньги начисляются в течение целого дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.