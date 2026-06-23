В Бессоновском районе перевозчика оштрафовали на 200 000 рублей

Бессоновский районный суд определил наказание для перевозчика, грубо нарушившего лицензионные условия. Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Нарушение было выявлено 15 апреля на улице Центральной в Васильевке. Инспектор Ространснадзора проверил принадлежащий индивидуальному предпринимателю автобус ПАЗ, в котором ехали пассажиры по маршруту деревня Васильевка - село Чемодановка.

Оказалось, что вопреки требованиям закона информация о транспортном средстве не была внесена в реестр лицензий.

Перевозчик признал вину и заявил о раскаянии. Поскольку он совершил административное правонарушение впервые, суд посчитал возможным назначить ему наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Предпринимателю придется заплатить 200 000 рублей.