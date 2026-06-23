Пензенский топ-5 имен для новорожденных девочек изменился

По состоянию на 23 июня в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных остаются Михаил и Василиса. Согласно данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», они занимают первые позиции с начала 2026 года.

Имя Михаил получили 84 мальчика. В целом топ-5 без изменений: в нем по-прежнему Александр (73), Матвей (72), Артем (63) и Тимофей (54).

Василис с начала года родилось 59. Также в пятерку популярных, кроме привычных Софии (54), Анны (52) и Варвары (48), вошло имя Мирослава - так назвали уже 49 девочек. С начала года топ-5 покинули Полина, Ксения и Виктория.

Самые редкие мужские имена для новорожденных в Пензенской области - это Рамазон, Холис, Мухаммад Ясин, Иосиф и Эльдар; женские - Сурай, Мелиса, Селима, Снежана и Бэлла.

В 2025-м в Пензенской области, как и во всей России, самыми популярными именами оказались Михаил и София.