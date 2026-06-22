Губернатор объяснил введение режима ракетной опасности

Губернатор Олег Мельниченко объяснил, почему объявлялась ракетная опасность в Пензенской области. Режим действовал с 11:54 до 12:49 понедельника, 22 июня.

«Уважаемые земляки, предупреждение об опасности вводили в связи с тем, что враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области. Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы.

Благодарю военнослужащих войск противовоздушной обороны за высокую готовность к защите воздушного пространства, своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

В июне ракетная опасность в Пензенской области объявлялась уже 4 раза: 5-го, 10-го, 16-го и 22-го числа.

Ранее стало известно, что 22 июня в результате атаки ВСУ на Воронеж пострадали три человека. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в небе над городом уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий, автомобили, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов.