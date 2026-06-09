Лучший сварщик Пензенской области получит 460 тысяч рублей

19 июня в Пензе пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Площадкой для него станет колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж).

К участию допускаются работники предприятий с трудовым стажем по профилю не менее 3 лет. Заявку можно подать до 17 июня на единой платформе.

«На сегодняшний день подтверждено участие 12 специалистов ведущих промышленных предприятий Пензенской области», - отметили в пресс-службе областного правительства.

Участникам предложат теоретические задачи и практические задания. Лауреатов, которых определит экспертная комиссия, получат дипломы и денежные призы: за I место - 460 000 рублей, II место - 265 000, III место - 173 000.

Победитель регионального этапа выйдет в федеральный, который состоится с 22 по 25 сентября 2026 года в Перми.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года, в номинациях представлены самые востребованные специальности.