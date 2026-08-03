В ночь на 4 августа в Пензе запланированы дорожные работы

В понедельник, 3 августа, в администрации Пензы рассказали, где на текущей неделе будет идти ремонт дорог. По возможности все этапы работ, допускающие такой режим, продолжат переносить на ночное время.

Ремонт дороги на улице Баумана рассчитывают завершить к концу недели. По словам директора МБУ «Пензавтодор» Артема Спиридонова, в ночь на 4 августа там запланирована укладка верхнего слоя асфальта.

Также в ночь на вторник намечено фрезерование проезжей части на улице Максима Горького - от Кирова до Володарского.

Днем 4 августа будут снимать старый асфальт на улице Советской.

«На улицах Литвинова Поляна, Тиражной, в проезде Литвинова дорожное покрытие уже привели в порядок, сейчас укрепляют асфальтобетонным гранулятом обочины», - сообщили в мэрии.

Как отметил Артем Спиридонов, в этом году особое внимание уделяется восстановлению колодцев. По этой причине сроки ремонта объектов могут увеличиваться.