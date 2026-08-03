Жители домов в районе автовокзала останутся без горячей воды

Общество

Жители домов в районе автовокзала останутся без горячей воды
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Со вторника, 4 августа, в части домов в районе пензенского автовокзала ради гидравлических испытаний отключат горячую воду.

Ресурса не будет по следующим адресам:

- ул. Путевая, 7, 10, 16;

- ул. Пролетарская, 4, 6, 10;

- ул. Жемчужная, 30, 32;

- ул. Герцена, 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Дзержинского, 38;

- Жемчужный проезд, 4, 6, 8, 8а, 11.

Подачу горячей воды планируется возобновить с 16 августа, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что на тот же период по той же причине ГВС отключат в центре города и на Южной Поляне.

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