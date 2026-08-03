4 августа в Пензенской области будет сухо и тепло

Общество

4 августа в Пензенской области будет сухо и тепло
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Во вторник, 4 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с севера со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +13...+18 градусов, осадков не ожидается.

Днем синоптики обещают +25...+30. Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ночь на среду будет +14...+19 градусов, также без осадков.

В народном календаре 4 августа - Мария Ягодница. На Руси подмечали: если этот день начинался с грозы, то ею и заканчивался. Туман на восходе солнца сулил тихую, безветренную погоду.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

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