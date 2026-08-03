Празднование Дня ВДВ в Пензе прошло без нештатных ситуаций

День Воздушно-десантных войск, который отмечался 2 августа, в Пензе прошел спокойно. На праздничных мероприятиях не возникло нештатных ситуаций.

Охрану общественного порядка обеспечивали полицейские, а также сотрудники и военнослужащие Росгвардии.

«Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были скорректированы с учетом мест проведения праздничных мероприятий и наиболее массового пребывания граждан», - уточнили в областном управлении Росгвардии.

В День ВДВ в Пензе традиционно состоялся торжественный митинг у мемориала «Афганские ворота». Представители власти поздравили всех причастных к «крылатой пехоте».

Затем собравшиеся почтили память павших при исполнении воинского долга минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.