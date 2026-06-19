В полиции прокомментировали рейды, прошедшие в Пензе 18 июня

Общество

В полиции прокомментировали рейды, прошедшие в Пензе 18 июня
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В областном УМВД России прокомментировали рейды, которые проходили в Пензе в четверг, 18 июня.

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация, что полицейские совместно с сотрудниками других ведомств якобы задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны России.

«Сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительности», - подчеркнули в УМВД.

В управлении пояснили, что сотрудники полиции оказывали содействие военному следственному отделу СК РФ по Пензенскому гарнизону в проведении рейдовых мероприятий по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет.

«Данные рейды носят плановый характер и периодически проводятся на территории региона», - сообщили в УМВД.

Пользователей социальных сетей призывают использовать достоверные источники информации и не распространять непроверенные сведения.

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