В пензенской поликлинике начал прием новый эндокринолог

В Пензе штат городской поликлиники № 5 пополнился эндокринологом Екатериной Осиновой, рассказали в региональном минздраве.

В 2021-м она окончила медицинский факультет ПГУ по специальности «лечебное дело». После девушка продолжила обучение и в 2023 году прошла ординатуру на базе Пензенского института усовершенствования врачей, получив специализацию по эндокринологии.

«Всего за 5 месяцев 2026 года коллектив «Городской поликлиники» стал больше на 11 сотрудников. Среди молодых специалистов врачи: терапевты, неврологи, ревматологи, офтальмологи и другие», - сообщили в минздраве.

В конце 2025 года на прямой линии губернатор Олег Мельниченко признал, что в регионе не хватает педиатров, терапевтов, анестезиологов, хирургов и эндокринологов.

Чтобы решить проблему дефицита кадров, планируют развивать наставничество, закреплять студентов за медучреждениями, в том числе привлекая их к работе врачами-стажерами.