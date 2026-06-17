В пензенской поликлинике начал прием новый эндокринолог

Общество

В пензенской поликлинике начал прием новый эндокринолог
Печать
Max

В Пензе штат городской поликлиники № 5 пополнился эндокринологом Екатериной Осиновой, рассказали в региональном минздраве.

В 2021-м она окончила медицинский факультет ПГУ по специальности «лечебное дело». После девушка продолжила обучение и в 2023 году прошла ординатуру на базе Пензенского института усовершенствования врачей, получив специализацию по эндокринологии.

«Всего за 5 месяцев 2026 года коллектив «Городской поликлиники» стал больше на 11 сотрудников. Среди молодых специалистов врачи: терапевты, неврологи, ревматологи, офтальмологи и другие», - сообщили в минздраве.

В конце 2025 года на прямой линии губернатор Олег Мельниченко признал, что в регионе не хватает педиатров, терапевтов, анестезиологов, хирургов и эндокринологов.

Чтобы решить проблему дефицита кадров, планируют развивать наставничество, закреплять студентов за медучреждениями, в том числе привлекая их к работе врачами-стажерами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач пациент больница
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!