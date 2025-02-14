В Заречном на улице нашли 7-месячную девочку

В Заречном 11 февраля нашли брошенного младенца. 7-месячная девочка лежала в коляске у дома на улице Ахунской.
Ребенка отправили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Расследованием обстоятельств происшествия занялась прокуратура.
«Сотрудники надзорного органа дадут оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
Кроме того, доследственную проверку проводят и другие правоохранительные органы. Ее ход также контролирует прокуратура.
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