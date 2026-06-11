В Пензе для юных питбайкеров провели показательные заезды

Общество

В Пензе для юных питбайкеров провели показательные заезды
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В Пензе на мотостадионе «Сура» (улица Восточная, 7) провели показательные заезды для подростков, владеющих питбайками.

Мероприятие провели для профилактики ДТП с участием этого вида транспорта. На него пригласили и родителей.

Свои умения собравшимся продемонстрировали спортсмены центра детского (юношеского) технического творчества. После заезда они пообщались с подростками и родителями, пришедшими на мероприятие.

В Пензе для юных питбайкеров провели показательные заезды

Юным пензенцам рассказали об объединении «Питбайк», на базе которого проводится бесплатное обучение по безопасному управлению этим видом транспорта.

Так, летом на мотостадионе «Сура» занятия для подростков будут проводиться еженедельно по средам. Время определят после формирования групп.

«Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос организации хранения личного спортивного инвентаря, чтобы исключить возможность использования питбайка подростком в отсутствие родителей», - рассказали в городской администрации.

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