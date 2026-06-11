В Кромщино поступило топливо по программе социальной догазификации

Общество

В Кромщино поступило топливо по программе социальной догазификации
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В Пензенской области продолжается реализация программы социальной догазификации. Дешевое и экологически чистое топливо поступило в поселок Кромщино Пензенского района, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

До населенного пункта проложили газопровод протяженностью 10 километров и смонтировали 4 газорегуляторных пункта. Таким образом была создана возможность для подключения 24 домов.

«На бесплатное подведение газа до границ земельного участка было принято 14 заявок, в 13 домах природным ресурсом уже пользуются. Для людей это долгожданное и по-настоящему радостное событие. Теперь им не придется заполнять баллоны, топить печи, заниматься физически тяжелой работой по заготовке дров», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Пензенская область сохраняет второе место в России по реализации программы социальной догазификации. Уже подключено около 9,3 тысячи домов.

«Непрерывная подача газа в небольшие поселки делает жизнь людей легче и способствует развитию населенных пунктов. Всего в этом году по программе социальной догазификации планируем подключить в регионе 1 096 домов», - сообщил губернатор.

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