В регионе высок уровень смертности из-за отравления спиртным

Пензенская область по итогам 2025 года вошла в число регионов РФ с высоким показателем отравлений алкоголем с летальным исходом, сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации», подготовленном Роспотребнадзором.

Всего таких регионов 46. В Пензенской области количество летальных исходов в результате отравления спиртным составило 0,17 на 1 000 населения.

Высоким этот показатель оказался и в соседней Ульяновской области - 0,15 на 1 000 населения.

В целом по России в прошлом году изменилась структура отравлений спиртосодержащей продукцией, отмечается рост таких случаев среди женщин, говорится в докладе.

Так, если в 2024-м зарегистрировали 21% россиянок, отравившихся алкоголем, то в 2025-м - уже 34%. 66% пострадавших - это мужчины.

8,5% от общего числа случаев отравления спиртным пришлось на подростков от 15 до 17 лет.