В части Пензы возможны проблемы с водой из-за сбоя оборудования

В Пензе в нескольких районах возможно снижение параметров давления в системе холодного водоснабжения.

Причина - технологический сбой насосного оборудования.

По словам ресурсников, речь идет о районе Бригадирского моста, Кривозерье, Гидрострое, Терновке, ГПЗ, Сурской Ривьере, Сосновке, Манчьжурии, Маяке, Нахаловке, Шуисте, Согласии, Биосинтезе, Тепличном, Юго-Западном, районе Окружной (ул. Кижеватова, Воронова, Российская), Октябрьском Саде, районе «Молкома», СЗК «Дизель-арена».

Также вероятны проблемы с водой в п. Мичуринском.

«В ближайшее время давление в системе холодного водоснабжения будет полностью стабилизировано и приведено в соответствие с нормативными параметрами», - пообещали в Горводоканале в 11:35.