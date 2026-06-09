В части Пензы возможны проблемы с водой из-за сбоя оборудования

Общество

В части Пензы возможны проблемы с водой из-за сбоя оборудования
Печать
Max

В Пензе в нескольких районах возможно снижение параметров давления в системе холодного водоснабжения.

Причина - технологический сбой насосного оборудования.

По словам ресурсников, речь идет о районе Бригадирского моста, Кривозерье, Гидрострое, Терновке, ГПЗ, Сурской Ривьере, Сосновке, Манчьжурии, Маяке, Нахаловке, Шуисте, Согласии, Биосинтезе, Тепличном, Юго-Западном, районе Окружной (ул. Кижеватова, Воронова, Российская), Октябрьском Саде, районе «Молкома», СЗК «Дизель-арена».

Также вероятны проблемы с водой в п. Мичуринском.

«В ближайшее время давление в системе холодного водоснабжения будет полностью стабилизировано и приведено в соответствие с нормативными параметрами», - пообещали в Горводоканале в 11:35.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водоснабжение ресурс отключение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!