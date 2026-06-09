Опубликован график отключения света в Пензе 10 июня

В среду, 10 июня, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Маньчжурии, в районе Окружной и в Заре, а также на улицах Коммунистической, Ладожской, Антонова и в 3-м проезде Можайского.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Затонная, 7-12;

- 1-й Затонный пр-д, 1-11; 2-й Затонный пр-д, 1-13;

- пр-д Коробкова, 1;

- ул. Коробкова, 30, 32, 34-36, 38, 44, 46, 48, 49-57 (нечетные), 50;

- 1-й Луговой пр-д, 17, 19, 21-35, 37, 39;

- пр-д МОПРа, 1а, 4, 5, уч. 57;

- ул. Перовской, 75-85 (нечетные);

- ул. Славянская, 2-10 (четные), 11-17, 19-29 (нечетные), 33-39 (нечетные);

- 1-й Славянский пр-д, 1-3, 5-24 ; 2-й Славянский пр-д, 1-15, 17-25;

- ул. Сортировочная, 1, 3-15, 17-20, 22, 26-44 (четные);

- ул. Сортировочная/Славянская, 16/41;

- 1-й Сортировочный пр-д, 8, 9/35, 11-18, 20-25, 27, 29, 30-36, 36Б; 2-й Сортировочный пр-д, 2-17, 19-24, 26, 30; 2-й Сортировочный пр-д/ул. Коробкова, 1/39; 3-й Сортировочный пр-д, 11-16, 18-27, 29-33, 35, 36, 38, 39, 40;

- пр-д Станюковича, 4, 5, 6.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112;

- ул. Вишневая, 63, 65, 67;

- 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5;

- ул. Воронова, 26а;

- ул. Краснова, 115, 119, Красные Кирпичики, Ново-Тамбовская, Овражная, 1-й Овражный пр-д; 1-й и 2-й Подгорные пр-ды, Подгорный пер. (без уточнений по номерам строений);

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 8:30 до 16:30 подачу приостановят в дома № 148, 150 и 154 на Ладожской, а с 9:00 до 12:00 - в дома № 18 и 20 на улице Антонова, № 12 и 14 в 3-м проезде Можайского.

С 13:00 до 15:30 ожидаются отключения по адресам:

- СНТ Заря, уч.: 6, 7, 7а, 9, 10, 12, 13, 15-29, 36,38, 48, 49, 60, 70, 71, 74, 77, 79, 87, 92, 94, 97, 109, 114, 126, 127, 129, 148, 156, 170-172, 174, 176-181, 184, 192, 193, 197-199, 201, 220-223, 226, 227, 229, 230, 234, 237, 237, 237а, 239, 240, 251, 252, 255, 258, 259, 261, 263, 266, 268, 269, 270, 271, 282, 295, 350, 356, 381, 384, 398, 434, 458, 471, 472, 494, 515, 521, 621, 943, 1051, тер. 5;

- ул. Юбилейная, 1Б.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.