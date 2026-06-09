Назван быстрый способ определить свой биологический возраст

Биологический возраст, часто не совпадающий с хронологическим (паспортным), можно определить с помощью быстрого теста на баланс. Такой способ подсказали специалисты пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики.
По их словам, тест покажет, насколько эффективно работают нервная система и опорно-двигательный аппарат.
Методика следующая:
- снять обувь и встать прямо на ровный пол;
- поднять одну ногу так, чтобы пятка касалась внутренней части колена опорной ноги;
- сложить руки на груди;
- запустить секундомер и закрыть глаза, стараясь держать равновесие.
Результаты теста следует интерпретировать так:
- менее 5 секунд сохранения равновесия - биологический возраст превышает 60 лет;
- от 6 до 10 секунд - 59-64 года;
- от 11 до 15 секунд - 40-59 лет;
- 16 секунд и более - 30-39 лет и меньше.
«Если тест вызывает затруднение, то следует обратиться к врачу, а также расширить свою физическую активность, обратив внимание на необходимость тренировки на координацию или йоги», - посоветовали медики.