Назван быстрый способ определить свой биологический возраст

Биологический возраст, часто не совпадающий с хронологическим (паспортным), можно определить с помощью быстрого теста на баланс. Такой способ подсказали специалисты пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики.

По их словам, тест покажет, насколько эффективно работают нервная система и опорно-двигательный аппарат.

Методика следующая:

- снять обувь и встать прямо на ровный пол;

- поднять одну ногу так, чтобы пятка касалась внутренней части колена опорной ноги;

- сложить руки на груди;

- запустить секундомер и закрыть глаза, стараясь держать равновесие.

Результаты теста следует интерпретировать так:

- менее 5 секунд сохранения равновесия - биологический возраст превышает 60 лет;

- от 6 до 10 секунд - 59-64 года;

- от 11 до 15 секунд - 40-59 лет;

- 16 секунд и более - 30-39 лет и меньше.

«Если тест вызывает затруднение, то следует обратиться к врачу, а также расширить свою физическую активность, обратив внимание на необходимость тренировки на координацию или йоги», - посоветовали медики.