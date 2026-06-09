Губернатор: Еще 40 тысяч человек получат бесперебойное водоснабжение

С 2021 года в Пензенской области доступ к качественной питьевой воде получили 220 тысяч человек, сообщил губернатор Олег Мельниченко. На заседании регионального правительства во вторник, 9 июня, он поставил задачу сохранить темп и не терять динамику обновления систем водоснабжения.

«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будем модернизировать 52 объекта в 41 муниципальном образовании. За текущий сезон планируем завершить работы на 50 объектах. В общей сложности капитально отремонтируем более 80 км сетей, также построим современный водозаборный узел в селе Татарский Канадей Кузнецкого района», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Два проекта будут завершены в 2027 году. Речь идет о капитальном ремонте 7,7 км сетей на улице Ладожской в Пензе и реконструкции водозаборного узла и станции обезжелезивания в селе Чаадаевка Городищенского района.

Деньги выделяются и из резервного фонда областного правительства. На них выполнен капитальный ремонт артезианской скважины в селе Родники Лунинского района и отремонтируют еще две скважины и две водонапорные башни в 4 муниципальных образованиях.

«В результате запланированных мероприятий качественную питьевую воду и бесперебойное водоснабжение получат еще порядка 40 тысяч жителей Пензенской области. Сейчас региональное министерство ЖКХ и ГЗН совместно с главами муниципалитетов начинает формировать список объектов, которые планируем модернизировать уже в 2028 году», - сообщил губернатор.