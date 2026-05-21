В Пензе так и не решили проблему с детскими ортопедами

В Пензе по-прежнему не решена проблема нехватки детских ортопедов. В областном центре прием ведут только 2 специалиста, как и в 2023-м.

«Записаться нереально», - пожаловался пензенец на странице губернатора во «ВКонтакте».

Сейчас в городе работают 2 травматолога-ортопеда: Артем Синявкин (в поликлинике № 6) и Леонид Илюшин (в поликлинике № 2), у них максимальная загруженность, пояснили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

«Кроме того, данные специалисты, а также несколько травматологов - внешних совместителей задействованы в выездных профилактических осмотрах несовершеннолетних. В те дни, когда доктора на выездном осмотре в образовательном учреждении, приемы в поликлиниках они не проводят, что вынужденно сокращает доступность предварительной записи», - предупредили в медучреждении.

Других специалистов на замену в Пензе нет.

Поликлиники пытаются решить проблему дефицита кадров, однако «не каждый выпускник медицинского вуза желает работать с маленькими детьми».

В ноябре 2022 года пензенцы пожаловались в Сети, что из детских поликлиник уволились все ортопеды. Маленьких пациентов осматривали врачи, работающие по совместительству или неполному графику.

В 2023-м к специалистам невозможно было попасть по предварительной записи. Тогда в городе принимали ортопеды в поликлиниках № 1 и 6.