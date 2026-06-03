В России предложили освободить от госпошлины первый паспорт

Депутаты петербургского Заксобрания разработали изменения Налогового кодекса РФ, которые отменяют оплату госпошлины за оформление первого паспорта.

Документ выдается подросткам в 14 лет, однако в этом возрасте они еще не зарабатывают, поэтому не должны нести финансовое бремя, считают авторы инициативы.

Госпошлина сейчас составляет 300 рублей.

В стране действует практика минимизации финансовых барьеров для доступа к ключевым услугам. По мнению народных избранников, первый паспорт должны выдавать бесплатно, так же как, например, свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации смерти.

«Сам Налоговый кодекс гласит, что недопустимы сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав», - пишет «Парламентская газета».

Что касается выпадающих доходов в государственную казну в результаты отмены пошлины, то, по подсчетам депутатов, они составят 0,00129% от годового бюджета страны.