Мошенники перехватывают бронирование отелей

В сезон отпусков одна из самых частых мошеннических схем - перехват бронирования отелей. Аферисты используют реальные данные о запланированных поездках жертв и от имени организаций присылают им требования о необходимости доплатить за услуги.

Схема опасна убедительностью, предупредило издание «Газета.ru» со ссылкой на экспертов.

Также в России зафиксировали более 1 000 потенциально мошеннических объявлений, предлагающих горящие туры и билеты по сниженным ценам. Чтобы надавить на жертву, злоумышленники заявляют об ограниченном сроке действия акции или о том, что осталось последнее место.

«По нашим наблюдениям, в 2026 году злоумышленники все чаще используют многоэтапные схемы и таргетированные атаки, связанные с туризмом. При подготовке к отпуску люди принимают решения быстрее обычного, особенно когда речь идет о скидках, ограниченных предложениях или срочном подтверждении бронирования. Пользователи делятся персональными данными при оформлении заказа, что дает дополнительные возможности для дальнейших атак. Кроме того, они совершают предоплату, которая в итоге и становится добычей мошенников», - отметили эксперты.

Чтобы не стать жертвой аферистов, россиянам порекомендовали оплачивать поездки только через официальные сервисы, контролировать бронирование напрямую через гостиницы или перевозчиков, не доверять предложениям, сулящим большую скидку, и внимательно изучать сведения о турфирмах.