4 июня пензенцев порадует долгожданное тепло

Общество

4 июня пензенцев порадует долгожданное тепло
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4 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +7...+12 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +20...+25. К ночи на 5-е число прогнозируется +8...+13 с сохранением осадков.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что циклонический вихрь начнет отступать с середины этой рабочей недели.

В народном календаре 4 июня - день Василиска. В старину полагали, что утренний туман предвещает жаркий июнь, ночное пение соловья сулило много теплых и ясных дней впереди, а вот тусклое мерцание звезд не радовало: оно приближало затяжные дожди и грозы.

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