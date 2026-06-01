График движения пригородных поездов изменили из-за ремонта

Кузнецкие электрички в ближайшие дни будут ходит по измененному расписанию. Корректировки связаны с работами на перегоне Канаевка - Шнаево - Леонидовка, пояснили в Башкортостанской ППК.

2 и 3 июня на участке Канаевка - Кузнецк для поезда № 7239/7232 Саранск-I – Пенза-I – Кузнецк установлено сообщение Саранск-I (отправление в 17:13) – Пенза-I (прибытие в 19:37, отправление в 19:39) – Канаевка (прибытие в 20:26, отправление в 20:27) – Кузнецк (прибытие в 21:30).

В те же дни через участок Кузнецк-I - Канаевка поезд № 7247/7246 Кузнецк - Пенза-I - Саранск-I пойдет по расписанию: Кузнецк (отправление в 16:10) - Канаевка (прибытие в 17:02, отправление в 17:03) - Пенза-I (прибытие в 17:50, отправление в 17:52) - Саранск-I (прибытие в 20:50).

На 2, 3, 4 и 5 июня поезд № 7236 Пенза-I – Кузнецк выведен из графика.

3, 4, 5 и 6 июня то же самое произойдет с поездом № 7237 Кузнецк - Пенза-I .