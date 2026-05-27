В Пензенской области лагеря прошли приемку перед заездом детей

В Пензенской области все лагеря, где 1 июня стартует первая смена, получили необходимые разрешительные документы и готовы к приему детей. Об этом сообщила врио министра образования региона Лариса Казакова.

«Проведены все обязательные работы, в том числе санитарная обработка и антитеррористические мероприятия, а ранее выявленные замечания полностью устранены», - заявила она.

В этом сезоне будут открыты оздоровительные учреждения разного типа, включая загородные, пришкольные и палаточные, а также лагеря труда и отдыха. Предполагается, что объекты посетят в общей сложности более 43 000 ребят.

«Как и прежде, программа будет разнообразной: запланированы смены для одаренных детей, активистов «Движения первых», военно-патриотической и спортивной направленности», - процитировала Ларису Казакову пресс-служба минобра.

Что касается лагерей, в которых отдыхают ребята из Пензы, то быстрее всего, менее чем за 3 дня, места закончились в «Строителе» и «Юности».

Стоимость бюджетной путевки на 1 смену в 2026 году составляет 26 654 рубля: родителям нужно было внести 6 674, остальное покрывает региональный бюджет.