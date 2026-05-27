В ГАИ напомнили размеры штрафов за езду детей на мототехнике

Родители несут ответственность за передачу мотоциклов, питбайков, мопедов и квадроциклов детям, не имеющим водительских прав. Об этом напомнили в областной ГАИ.

Для подростков за выезд на дорогу предусмотрен штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Транспортные средства будут эвакуированы на спецстоянку.

«Родителям, во-первых, грозит штраф в размере 30 000 рублей за то, что разрешили несовершеннолетним управлять мототехникой. Во-вторых, такие действия квалифицируются как неисполнение родителями (или законными представителями) обязанностей по их содержанию и воспитанию», - сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Юлия Кибиткина.

Если в результате нарушения правил другие участники движения получат тяжелые травмы или погибнут, последует уже уголовная ответственность.

Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны ГАИ, ситуация на дорогах в Пензенской области остается сложной.

С начала года зафиксировано 35 ДТП с мототранспортом, из них 14 - с участием детей и подростков младше 16 лет, 11 юных водителей получили травмы, добавила Юлия Кибиткина. Большинство инцидентов связаны с отсутствием навыков вождения и несоблюдением правил.

В частности, 25 мая в Бессоновке 14-летняя девочка на квадроцикле Yacota-1255 врезалась в мотоцикл «Лидер», а потом - в Haval H7. И она, и ее пассажир получили травмы.

23-го числа в Кондоле 16-летний юноша на мопеде Motoland столкнулся с «Ладой-Калиной». Ему потребовалась госпитализация, а отцу придется расплатиться за свою небрежность.