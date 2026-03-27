В усадьбе Радищевых может появиться туалетный модуль

Посетители усадьбы Радищевых в Кузнецком районе пользуются обычными деревянными туалетами с дыркой в полу. Но скоро это может измениться.

«Как так (вышло. - Прим. ред.), что в 21 в. в музее А. Н. Радищева нет воды, туалета?» - задал вопрос пензенец на странице губернатора во «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель министерства культуры и туризма, однако он не ответил на вопрос.

«Установка туалетного модуля на территории государственного музея планируется в 2026 году», - сообщил он.

Музей А. Н. Радищева - один из пунктов туристического маршрута в Пензенской области. Территория учреждения является площадкой для известных массовых мероприятий, например Масленицы, Тихвинской ярмарки.