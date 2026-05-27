Названа необходимая частота дезинфекции смартфона и клавиатуры

Если не дезинфицировать телефон или клавиатуру, то на поверхности образуется плотная биопленка, микроорганизмы с которой попадают на кожу и слизистые, предупредила эксперт Татьяна Бахвалова.

Загрязненные девайсы особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

«Скорость образования биопленки зависит от частоты контакта и количества органических остатков. Смартфон, который постоянно находится в руках, формирует заметную микробную пленку уже за сутки, поэтому его следует обрабатывать ежедневно. Пульт или клавиатуру при умеренном использовании достаточно очищать 2-3 раза в неделю, но пропуск на недели не рекомендуется - биопленка становится плотнее и хуже удаляется», - рассказала Бахвалова в беседе с изданием «Газета.ru».

Она порекомендовала использовать для дезинфекции мягкие салфетки или ткани, смоченные в 70%-м изопропиловом спирте или же специальные антисептические растворы для электроники.

Экран смартфона советуют осторожно протирать мягкой микрофиброй. Кнопки пульта и клавиатуры можно очистить салфеткой, при этом не забыть обработать и щели.

«Не стоит применять абразивные материалы или обильно смачивать поверхность - избыточная влага может попасть внутрь устройства и повредить электронные компоненты. Особое внимание нужно уделять щелям, отверстиям и пространствам между кнопками, где биопленка удерживается особенно прочно», - отметила Бахвалова.