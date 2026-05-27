В Пензе отремонтировали дебаркадер на базе больницы № 6

В Пензе завершился ремонт дебаркадера на базе больницы № 6 имени Г. А. Захарьина. Он нужен для организации отдельного въезда санитарного транспорта, который доставляет экстренных пациентов в региональный сосудистый центр № 2.

«Новый дебаркадер обеспечен всем необходимым для быстрой и безопасной выгрузки пациентов, включая навес для защиты от непогоды и специализированное оборудование. Это позволит оптимизировать логистику и сократить время, затрачиваемое на перемещение тяжелых больных в операционные», - отметил главврач больницы № 6 Дмитрий Максимов.

В областном минздраве напомнили о существовании так называемого золотого часа после инфаркта или инсульта, когда помощь наиболее эффективна.

«Увеличение скорости доставки пациентов непосредственно к месту их дальнейшего лечения и обследования может стать решающим фактором в спасении жизни и минимизации последствий заболеваний», - пояснили в ведомстве.

На территории больницы также продолжается возведение модульной конструкции приемно-диагностического отделения скорой медицинской помощи.

