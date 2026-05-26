В Пензе изменили схему движения двух маршруток

В Пензе во вторник, 26 мая, изменили схему движения маршруток № 33 и 39.

Как пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», это произошло из-за ремонта теплосети и закрытия дорожного движения на улице Максима Горького в районе дома № 37а.

Маршрутки № 33 с улицы Пушкина направляются на Володарского - Бакунина - Кирова - далее по маршруту (в прямом и обратном направлении).

Маршрутки № 39 при движении в прямом направлении с улицы Пушкина следуют по улицам Плеханова, Бакунина, Кирова, далее - по схеме. При движении в обратном направлении с улицы Кирова они едут по улицам Бакунина, Володарского, Пушкина, далее - по маршруту.

Такой схемы движения микроавтобусы будут придерживаться до окончания работ, которое намечено на 6 июня.

