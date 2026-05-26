27 мая в центре и 3 микрорайонах Пензы отключат свет

В среду, 27 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Заре, Маньчжурии и Терновке.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30;

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч.: 582, 597;

- СНТ «Заря», уч.: 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- ул. Ладожская, 124, 126, 128.

С 9:00 до 15:30 подачу ресурса приостановят на Бакунина, 48 и 50, Московскую, 103, и Суворова, 39.

С 9:00 до 16:30 ожидаются отключения по адресам:

- пр-д Володарского, 1, 2-5, 10, 12, стр. 4;

- ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г;

- ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Владимира Квышко, 74;

- ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у 70;

- ул. Новоселов, уч.: 463, 560, 1336;

- СНТ «Заря», уч.: 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Гомельская, 1-6, 8, 10-33, 35-57 (нечетные);

- ул. Нагорная, 1-26, 28;

- пр-д Нагорный, 1-6, 8-18 (четные);

- ул. Петровская, 70;

- ул. Сухумская, 2-12 (четные), 13-72;

- Сухумский пр-д, 1-27 (нечетные);

- ул. Терновского, 211-237 (нечетные);

- 5-й пр-д Терновского, 1-19;.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.