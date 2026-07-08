Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

Общество

Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности
Печать
Max

В среду, 8 июля, временно исполняющий полномочия председателя городской думы Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности.

«Создание счастливой и крепкой семьи - это то, о чем мечтает и к чему стремится, пожалуй, каждый человек. В семье мы обретаем смысл жизни, находим поддержку, опору и понимание. Близкие мотивируют нас к успеху и новым достижениям», - подчеркнул Сергей Васянин.

По его словам, семья была и остается хранительницей традиций и культурных ценностей, а крепкая семья - основа государства.

«В нашем городе достаточно примеров образцовых семей, многодетных семей и семей, в которых воспитываются приемные дети. И я говорю каждой из них спасибо за мудрость и непростой родительский труд! Пусть в ваших семьях и семьях всех жителей нашего города звучит детский смех и царят мир, добро, доверие и взаимное уважение!» - отметил Сергей Васянин.

Он пожелал пензенцам счастья, любви, гармонии и благополучия во всех делах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поздравление гордума праздник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!