В Пензе 70 супружеских пар получили медаль «За любовь и верность»

В Пензе в Доме офицеров прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, который отмечается в среду, 8 июля.

Для участников праздника, юбиляров семейной жизни, организовали фотовыставку многодетных семей «Крылья», интерактивную выставку «Семейные традиции Пензенской области» и мастер-класс по изготовлению бумажных ромашек, сообщили в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

В этом году медалью «За любовь и верность» наградили 15 супругов, проживших вместе от 50 до 60 лет, 27 пар с семейным стажем от 36 до 49 лет и 28 пар, чей брак насчитывает от 25 до 35 лет.

В Пензенской области пары, отметившие 50-летие совместной жизни, могут получить региональную меру поддержки - 5 000 рублей.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальные отделы органов ЗАГС, сотрудники которых помогут составить заявление.