Семьи погибших бойцов СВО запретят убирать из очереди на квартиру

Членов семей погибших участников СВО хотят запретить снимать с учета в качестве нуждающихся в жилье. Такой законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении во вторник, 7 июля. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Размер общей площади жилья зависит от числа членов семьи. Если один из них по какой-либо причине выбыл или умер, количество квадратных метров, приходящихся на одного человека, увеличивается. Так семья может утратить право на получение жилья по договору социального найма. Это касается семей и участников СВО.

Авторы инициативы отметили, что «такая ситуация противоречит действующей государственной политике, которая направлена на оказание всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей».

Они предложили не лишать этих граждан права на получение жилья по договору социального найма.

«Кроме того, предусматривается, что при определении общей площади жилого помещения не допускается уменьшение ее размера вследствие гибели (смерти) такого лица, если члены его семьи состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на момент наступления указанных обстоятельств», - говорится в пояснительной записке.