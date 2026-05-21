В Пензенской области объявили высокую пожарную опасность лесов

В Пензенской области с 21 по 26 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), предупредили в Приволжском УГМС.

Благоприятные условия для распространения огня создает погода: регион находится под влиянием антициклона, температурный режим повышен, осадков не ожидается. Прогнозируется, что жара сохранится до конца недели.

Пензенцам рекомендуется быть предельно осторожными при обращении с огнем: в лесу запрещается бросать горящие спички, окурки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

Кроме того, под запретом разведение костров в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса или участках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины.

Развести огонь можно на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. После пламя необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Ранее 4-й класс пожарной опасности лесов объявляли с 9 по 12, а также с 14 по 18 мая.