В 2026-м отремонтируют дорогу рядом с селами Большая и Малая Ижмора

Общество

В 2026-м отремонтируют дорогу рядом с селами Большая и Малая Ижмора
Печать
Telegram

В 2026 году планируется ремонт участка дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино в Земетчинском районе. Он входит в региональную опорную сеть.

Предполагается обновить отрезок длиной 7 км, проходящий рядом с селами Большая и Малая Ижмора, сообщили в Минстрое Пензенской области.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют обочины и водопропускные трубы, нанесут дорожную разметку.

«Также на данном участке дороги ведется реконструкция моста через реку Ижмору, которая будет завершена в этом году», - напомнили в министерстве.

В 2025-м отремонтировали 15 км дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино, проходящие через Нижнеломовский и Вадинский районы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дорога ремонт минстрой
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!