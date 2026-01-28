В 2026-м отремонтируют дорогу рядом с селами Большая и Малая Ижмора

В 2026 году планируется ремонт участка дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино в Земетчинском районе. Он входит в региональную опорную сеть.

Предполагается обновить отрезок длиной 7 км, проходящий рядом с селами Большая и Малая Ижмора, сообщили в Минстрое Пензенской области.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют обочины и водопропускные трубы, нанесут дорожную разметку.

«Также на данном участке дороги ведется реконструкция моста через реку Ижмору, которая будет завершена в этом году», - напомнили в министерстве.

В 2025-м отремонтировали 15 км дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино, проходящие через Нижнеломовский и Вадинский районы.