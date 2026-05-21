В Пензе прошли соревнования полицейских по стрельбе

На полигоне под Пензой в рамках спартакиады областного УМВД прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова.

«На сегодняшний день это один из ярковыраженных прикладных видов спорта, который формирует навыки владения огнестрельным оружием, что в условиях современной внешнеполитической реальности является наиболее актуальным фактором подготовки личного состава», - пояснил замначальника УМВД по Пензенской области Константин Фролов.

98 участников состязаний из числа наиболее подготовленных отработали навыки в составе 32 команд. В их задачу входило сделать по 30 выстрелов из положений лежа, на колене и стоя.

Победителями в зачете среди команд 1-й группы стали сотрудники УМВД по городу Пензе, 2-е место заняли сотрудники межмуниципального отдела «Заречный», 3-е - батальон ДПС по городу Пензе.

В 2-й группе лидерами оказались представители ОМВД по Камешкирскому району, 2-е место досталось Наровчатскому ОМВД, 3-е - отделению по Шемышейскому району.

В личном первенстве 1-е место занял Дмитрий Алексеев из межмуниципального отдела «Заречный», 2-е - Андрей Умнов (УМВД по городу Пензе), его коллега по службе Марина Белова замкнула тройку лидеров.

Стрельбы стали одним из этапов подготовки к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в конце мая - начале июня в Суздале.