В Пензенской области повысилась активность клещей

За неделю с 14 по 20 мая от укусов клещей пострадали 228 человек, в том числе 77 детей младше 14 лет.

Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 20-го числа.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

Владельцам домашних животных порекомендовали проверять их перед тем, как пустить в дом, - они могут перенести кровососов на себе.

Территория Пензенской области эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу. С начала сезона активности членистоногих по 20 мая с укусами в медучреждения обратились 616 жителей области, в том числе 218 детей.

В лаборатории исследовали 432 клеща, снятых с людей, на предмет выявления возбудителей ИКБ. 86 проб (19,9%) оказались положительными.