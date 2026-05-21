22 мая пензенцев снова ждет летняя погода

В пятницу, 22 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. В регионе все еще властвует антициклон.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут +10...+15 градусов. Осадки не прогнозируются.

Днем воздух прогреется до +23...+28.

В ночь на субботу похолодает до +9...+14 градусов, осадков не ожидается.

В народном календаре 22 мая - Никола Вешний. Примета гласит: если ночью прогремит гром, впереди хорошая погода.