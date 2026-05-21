На Аллее памяти участников СВО в Пензе высадили ели

В четверг, 21 мая, на Аллее памяти участников СВО в Пензе появились молодые ели.

Саженцы высотой около 2 метров высадили родственники погибших.

Об исчезновении деревьев, которые росли здесь прежде, стало известно 14-го числа. Около мемориальных стендов остались пни и обрубки ветвей.

Пензенцы отмечали, что, судя по спилам, деревья были вполне здоровые. Но в городском управлении ЖКХ заявили, что растения вырубили из-за заражения. Валка стояла в плане еще с прошлого года.

Специалисты пообещали, что на аллее высадят 20 молодых саженцев взамен утраченных. 21 мая появилось 14.

